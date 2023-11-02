"Болеет очень сильно": Дочь впервые за долгое время рассказала о состоянии Анастасии Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что её мама очень сильно болеет
Анна и Анастасия Заворотнюк. Фото © Facebook* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Anna Zavorotnyk
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о состоянии мамы. Но порадовать поклонников пока нечем: артистка по-прежнему "очень сильно болеет".
Дочь впервые за долгое время рассказала о состоянии Анастасии Заворотнюк. Фото © Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Anna Zavorotnyuk
"Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди", — написала девушка в Instagram*.
Чернышёва застали в авто с незнакомкой. Это может быть изменившаяся из-за болезни актриса Заворотнюк
Напомним, вот уже несколько лет актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу "Моя прекрасная няня", борется с онкологическим заболеванием — раком головного мозга. Достоверной информации о состоянии здоровья артистки довольно мало, поскольку родные стараются как можно реже давать какие-либо комментарии. В феврале стало известно, что актрису выписали из частной онкоклиники после очередного курса лечения. Сейчас Анастасия продолжает лечение дома в Крёкшине.
Анастасия Заворотнюк снискала всероссийскую популярность после того, как сыграла главную роль няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Она является лауреатом премий "Золотой Остап", Glamour, Top X Sexy, "Золотая семёрка". Подробнее о биографии актрисы читайте на сайте uznayvse.ru.
* Заблокирован в России, принадлежат компании Meta**, признанной в РФ экстремистской организацией.
** Компания Meta** признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.