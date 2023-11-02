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2 ноября, 11:42

"Болеет очень сильно": Дочь впервые за долгое время рассказала о состоянии Анастасии Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что её мама очень сильно болеет

<p>Анна и Анастасия Заворотнюк. Фото © Facebook* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Anna Zavorotnyk</p>

Анна и Анастасия Заворотнюк. Фото © Facebook* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Anna Zavorotnyk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о состоянии мамы. Но порадовать поклонников пока нечем: артистка по-прежнему "очень сильно болеет".

Дочь впервые за долгое время рассказала о состоянии Анастасии Заворотнюк. Фото © Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Anna Zavorotnyuk

Дочь впервые за долгое время рассказала о состоянии Анастасии Заворотнюк. Фото © Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Anna Zavorotnyuk

"Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди", — написала девушка в Instagram*.

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Напомним, вот уже несколько лет актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу "Моя прекрасная няня", борется с онкологическим заболеванием — раком головного мозга. Достоверной информации о состоянии здоровья артистки довольно мало, поскольку родные стараются как можно реже давать какие-либо комментарии. В феврале стало известно, что актрису выписали из частной онкоклиники после очередного курса лечения. Сейчас Анастасия продолжает лечение дома в Крёкшине.

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Анастасия Заворотнюк снискала всероссийскую популярность после того, как сыграла главную роль няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Она является лауреатом премий "Золотой Остап", Glamour, Top X Sexy, "Золотая семёрка". Подробнее о биографии актрисы читайте на сайте uznayvse.ru.

* Заблокирован в России, принадлежат компании Meta**, признанной в РФ экстремистской организацией.

** Компания Meta** признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Александра Вишнякова
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