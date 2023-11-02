"Болеет очень сильно": Дочь впервые за долгое время рассказала о состоянии Анастасии Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о состоянии мамы. Но порадовать поклонников пока нечем: артистка по-прежнему "очень сильно болеет".

Дочь впервые за долгое время рассказала о состоянии Анастасии Заворотнюк. Фото © Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Anna Zavorotnyuk

"Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди", — написала девушка в Instagram*.

Анастасия Заворотнюк снискала всероссийскую популярность после того, как сыграла главную роль няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Она является лауреатом премий "Золотой Остап", Glamour, Top X Sexy, "Золотая семёрка". Подробнее о биографии актрисы читайте на сайте uznayvse.ru.