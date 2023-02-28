Раскрыт уникальный метод, которым лечили Заворотнюк: Раковые клетки выжигали радиацией

Для лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже четыре года борется с глиобластомой — одной из самых агрессивных форм рака головного мозга, применили уникальную методику. В чём её суть, рассказал врач-диагност Андрей Звонков в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам эксперта, первичную опухоль у артистки, очевидно, лечили по единому и принятому во всём мире алгоритму: хирургическое удаление, курсы лучевой и химиотерапии. А дальше при сложном развитии болезни лечение корректировали врачи. Так, в последний год медики московской клиники, где лежала Заворотнюк, применили инновационную методику, которая называется интраоперационная баллонная электронная брахитерапия. Лечением актрисы занимался нейрохирург Алексей Кривошапкин, посвятивший много сил разработке и внедрению инновационных методов лечения опухолей.

"У Анастасии Заворотнюк опухоль очень тяжёлая. Химиотерапии она поддаётся крайне тяжёло. Если Алексею Кривошапкину удалось реально Анастасию спасти и пять лет она проживёт без рецидива — слава богу! Главная проблема — дойти до очага болезни с наименьшими повреждениями. Сейчас нашёлся ещё один способ — добраться до опухоли через сосуд. Этот метод состоит в выжигании радиацией раковых клеток, оставшихся после удаления опухоли", — пояснил Звонков.

По его словам, важная задача при использовании этого метода — не облучать весь организм, а "снайперски" воздействовать на больные клетки, не задевая здоровые.