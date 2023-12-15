Дочь Заворотнюк прервала молчание и рассказала о состоянии матери
Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила, что мать находится в стабильном состоянии
Анна и Анастасия Заворотнюк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna_zavorotnyuk
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна очень редко сообщает о состоянии здоровья своей матери. Первый раз она за долгое время вышла на связь в ноябре этого года. Однако сегодня, 15 декабря, девушка вновь прервала молчание и рассказала, как себя чувствует её мама.
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк сообщила о стабильном состоянии здоровья своей матери. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / аnna_zavorotnyuk
"Не могу сказать, что всё хорошо, но состояние стабильное", — ответила Анна Заворотнюк на вопрос подписчицы в соцсети.
Напомним, что уже несколько лет российская актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу "Моя прекрасная няня", борется с раком головного мозга. Страшное заболевание выявили после рождения дочки Милы. Родные артистки стараются как можно реже давать какие-либо комментарии по поводу болезни. В феврале стало известно, что Заворотнюк выписали из частной онкологической клиники после очередного курса лечения, и сейчас Анастасия продолжает лечение дома в деревне Крёкшино в Новой Москве.