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15 декабря, 17:53

Дочь Заворотнюк прервала молчание и рассказала о состоянии матери

Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила, что мать находится в стабильном состоянии

<p>Анна и Анастасия Заворотнюк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna_zavorotnyuk</p>

Анна и Анастасия Заворотнюк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна очень редко сообщает о состоянии здоровья своей матери. Первый раз она за долгое время вышла на связь в ноябре этого года. Однако сегодня, 15 декабря, девушка вновь прервала молчание и рассказала, как себя чувствует её мама.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк сообщила о стабильном состоянии здоровья своей матери. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / аnna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк сообщила о стабильном состоянии здоровья своей матери. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / аnna_zavorotnyuk

"Не могу сказать, что всё хорошо, но состояние стабильное", ответила Анна Заворотнюк на вопрос подписчицы в соцсети.

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Напомним, что уже несколько лет российская актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу "Моя прекрасная няня", борется с раком головного мозга. Страшное заболевание выявили после рождения дочки Милы. Родные артистки стараются как можно реже давать какие-либо комментарии по поводу болезни. В феврале стало известно, что Заворотнюк выписали из частной онкологической клиники после очередного курса лечения, и сейчас Анастасия продолжает лечение дома в деревне Крёкшино в Новой Москве.

Дарья Нарыкова
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