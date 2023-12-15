Дочь Заворотнюк прервала молчание и рассказала о состоянии матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна очень редко сообщает о состоянии здоровья своей матери. Первый раз она за долгое время вышла на связь в ноябре этого года. Однако сегодня, 15 декабря, девушка вновь прервала молчание и рассказала, как себя чувствует её мама.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк сообщила о стабильном состоянии здоровья своей матери. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / аnna_zavorotnyuk

"Не могу сказать, что всё хорошо, но состояние стабильное", — ответила Анна Заворотнюк на вопрос подписчицы в соцсети.