Умерла Анастасия Заворотнюк
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Регион
30 мая, 06:12
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Умерла Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Актриса Анастасия Заворотнюк. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время боролась с раком головного мозга. Печальная новость появилась на странице её официальной группы в социальной сети "Вконтакте".

"Сегодня ночью после продолжительной и тяжёлой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку", — сказано в сообщении.

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Напомним, в 2019 году стало известно, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк нашли опухоль в головном мозге. Она перенесла трепанацию черепа в Германии, однако сильных улучшений не последовало. Речь шла о глиобластоме — одной из самых агрессивных форм рака. Во время ремиссии начались серьёзные осложнения.

Андрей Бражников
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