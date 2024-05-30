Умерла Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время боролась с раком головного мозга. Печальная новость появилась на странице её официальной группы в социальной сети "Вконтакте".
"Сегодня ночью после продолжительной и тяжёлой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку", — сказано в сообщении.
Напомним, в 2019 году стало известно, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк нашли опухоль в головном мозге. Она перенесла трепанацию черепа в Германии, однако сильных улучшений не последовало. Речь шла о глиобластоме — одной из самых агрессивных форм рака. Во время ремиссии начались серьёзные осложнения.