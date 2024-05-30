Умерла Анастасия Заворотнюк

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время боролась с раком головного мозга. Печальная новость появилась на странице её официальной группы в социальной сети "Вконтакте".

"Сегодня ночью после продолжительной и тяжёлой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку", — сказано в сообщении.