"Кончились её мучения": Российские звёзды скорбят по умершей от рака Заворотнюк
Актриса Лужина — о смерти Анастасии Заворотнюк: Кончились её мучения
Анастасия Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня" © Сериал "Моя прекрасная няня". Режиссёры Артур Румынский и др., сценаристы Константин Наумочкин и др. / Kino-teatr
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк обладала актёрским талантом и притягательной красотой, зрители надолго запомнят её. Об этом в беседе с 360.ru заявила её коллега Лариса Лужина.
Актриса отметила, что с Заворотнюк они не были близки, а сталкивались лишь "на встречах". Лужина принесла свои соболезнования родным и близким "прекрасной няни".
"Жалко — умерла красивая женщина, талантливый человек, который много сделал для нашего зрителя. Её запомнят как "прекрасную няню", хорошего человека, хорошую мать и жену. Жалко, но как Господь решил… что же делать. Там тоже, говорят, хорошие люди нужны, талантливые. Она промучилась, и, наверное, уже кончились её мучения", — с сожалением говорила Лужина.
Трагедию прокомментировала и коллега Анастасии Заворотнюк Екатерина Дубакина, сыгравшая роль старшей дочери Максима Шаталина в "Моей прекрасной няне". В беседе с Super она назвала актрису "тёплым человеком".
"Узнала об этом рано утром. Я не общалась с родственниками, сил им. Она очень трудолюбивый человек, благодарна судьбе за знакомство с ней. У неё не было плохих актёрских проявлений. Конечно, она уставала, но она никогда не показывала усталость, всегда была бодра. Она была готова всегда помочь и давала советы. Тёплый человек", — сказала Дубакина.
Сегодня не стало Анастасии Заворотнюк, которая долгое время вела борьбу со страшной болезнью. Глиобластому у "прекрасной няни" нашли в 2019 году, спустя год после того, как она родила свою младшую дочь Милу. Актрисе проводили трепанацию черепа в Германии, однако её состояние от этого не улучшилось.