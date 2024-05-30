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30 мая, 09:11

"Кончились её мучения": Российские звёзды скорбят по умершей от рака Заворотнюк

Актриса Лужина — о смерти Анастасии Заворотнюк: Кончились её мучения

Анастасия Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня" © Сериал "Моя прекрасная няня". Режиссёры Артур Румынский и др., сценаристы Константин Наумочкин и др. / Kino-teatr

Анастасия Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня" © Сериал "Моя прекрасная няня". Режиссёры Артур Румынский и др., сценаристы Константин Наумочкин и др. / Kino-teatr

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк обладала актёрским талантом и притягательной красотой, зрители надолго запомнят её. Об этом в беседе с 360.ru заявила её коллега Лариса Лужина.

Актриса отметила, что с Заворотнюк они не были близки, а сталкивались лишь "на встречах". Лужина принесла свои соболезнования родным и близким "прекрасной няни".

"Жалко — умерла красивая женщина, талантливый человек, который много сделал для нашего зрителя. Её запомнят как "прекрасную няню", хорошего человека, хорошую мать и жену. Жалко, но как Господь решил… что же делать. Там тоже, говорят, хорошие люди нужны, талантливые. Она промучилась, и, наверное, уже кончились её мучения", — с сожалением говорила Лужина.

Трагедию прокомментировала и коллега Анастасии Заворотнюк Екатерина Дубакина, сыгравшая роль старшей дочери Максима Шаталина в "Моей прекрасной няне". В беседе с Super она назвала актрису "тёплым человеком".

"Узнала об этом рано утром. Я не общалась с родственниками, сил им. Она очень трудолюбивый человек, благодарна судьбе за знакомство с ней. У неё не было плохих актёрских проявлений. Конечно, она уставала, но она никогда не показывала усталость, всегда была бодра. Она была готова всегда помочь и давала советы. Тёплый человек", — сказала Дубакина.

Стало известно о страшных мучениях Анастасии Заворотнюк перед смертью
Стало известно о страшных мучениях Анастасии Заворотнюк перед смертью

Сегодня не стало Анастасии Заворотнюк, которая долгое время вела борьбу со страшной болезнью. Глиобластому у "прекрасной няни" нашли в 2019 году, спустя год после того, как она родила свою младшую дочь Милу. Актрисе проводили трепанацию черепа в Германии, однако её состояние от этого не улучшилось.

Владимир Озеров
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