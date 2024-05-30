Стало известно о страшных мучениях Анастасии Заворотнюк перед смертью
SHOT: Заворотнюк резко стало хуже две недели назад, она почти не могла двигаться
Актриса Анастасия Заворотнюк с супругом — фигуристом Петром Чернышёвым. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Незадолго до смерти российскую актрису театра и кино Анастасию Заворотнюк преследовали сильные головные боли и слабость. Она потеряла в весе и не могла самостоятельно передвигаться. Её муж — фигурист Пётр Чернышёв — не отходил от супруги до последней минуты её жизни, пишет SHOT.
53-летняя актриса жила в доме в закрытом посёлке Крёкшино, откуда её регулярно возили в больницу на процедуры. В конце прошлого года она согласилась пройти курс дорогостоящего лечения в одном из частных медицинских учреждений. К сожалению, глиобластома головного мозга, мучившая артистку, оказалась сильнее.
А две недели назад состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" начало стремительно ухудшаться. В последние месяцы семья не могла думать ни о чём другом, кроме лечения, из-за чего пропускала уведомления о налоговых отчислениях. В связи с этим накопилась задолженность размером в полмиллиона рублей.
Сегодня не стало Анастасии Заворотнюк. Её жизнь безвременно оборвалась после нескольких лет борьбы с глиобластомой — агрессивной опухолью головного мозга. Страшное заболевание у актрисы обнаружили после рождения её младшей дочери Милы в 2018 году. В феврале прошлого года Анастасия прошла курс лечения в частной онкологической клинике, после чего её отправили домой лечиться амбулаторно. Последние новости о состоянии артистки рассказывала её старшая дочь Анна в декабре 2023 года.