Стало известно о страшных мучениях Анастасии Заворотнюк перед смертью

Незадолго до смерти российскую актрису театра и кино Анастасию Заворотнюк преследовали сильные головные боли и слабость. Она потеряла в весе и не могла самостоятельно передвигаться. Её муж — фигурист Пётр Чернышёв — не отходил от супруги до последней минуты её жизни, пишет SHOT.

53-летняя актриса жила в доме в закрытом посёлке Крёкшино, откуда её регулярно возили в больницу на процедуры. В конце прошлого года она согласилась пройти курс дорогостоящего лечения в одном из частных медицинских учреждений. К сожалению, глиобластома головного мозга, мучившая артистку, оказалась сильнее.