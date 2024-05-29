Умер советский и украинский актёр Богдан Козак

В возрасте 83 лет из жизни ушёл советский и украинский актёр Богдан Козак. О смерти уроженца Львова написал в Telegram-канале глава местной обладминистрации Максим Козицкий.

"Актёр-аналитик. Острый ум и великое трудолюбие. Умел иронизировать над собой. Прекрасный мастер художественного слова", — сказано в некрологе.

На счету Козака не так много работ: его фильмография насчитывает всего девять картин. Однако он успел горячо полюбиться зрителям стран бывшего СССР, особенно благодаря роли в шестой серии фильма "Государственная граница" 1987 года. Игру перед камерой актёр совмещал с работой на посту декана факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко.