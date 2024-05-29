Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 03:17
9579

Умер советский и украинский актёр Богдан Козак

Богдан Козак. Обложка © "Государственная граница. За порогом победы". Режиссёр Борис Степанов, сценарист Олег Смирнов / kino-teatr.ru

Богдан Козак. Обложка © "Государственная граница. За порогом победы". Режиссёр Борис Степанов, сценарист Олег Смирнов / kino-teatr.ru

В возрасте 83 лет из жизни ушёл советский и украинский актёр Богдан Козак. О смерти уроженца Львова написал в Telegram-канале глава местной обладминистрации Максим Козицкий.

"Актёр-аналитик. Острый ум и великое трудолюбие. Умел иронизировать над собой. Прекрасный мастер художественного слова", — сказано в некрологе.

На счету Козака не так много работ: его фильмография насчитывает всего девять картин. Однако он успел горячо полюбиться зрителям стран бывшего СССР, особенно благодаря роли в шестой серии фильма "Государственная граница" 1987 года. Игру перед камерой актёр совмещал с работой на посту декана факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко.

"Легенда Disney": Умер знаменитый композитор и автор песен Ричард Шерман
"Легенда Disney": Умер знаменитый композитор и автор песен Ричард Шерман

А днём ранее стало известно о смерти советского и грузинского актёра Тристана Саралидзе после долгой борьбы с болезнью. Звезде драмы "Покаяние" было 68 лет.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров