"Легенда Disney": Умер знаменитый композитор и автор песен Ричард Шерман

В Соединённых Штатах в возрасте 95 лет скончался композитор и автор песен к картинам студии Disney Ричард Шерман. Об этом говорится в заявлении компании.

Ричард Шерман исполняет песню Feed the Birds из фильма "Мэри Поппинс". Видео YouTube / Disney

Шерман умер в медицинском центре Седарс-Синай, находящемся в Беверли-Хиллз. Уточняется, что причиной его смерти стало возрастное заболевание.

Генеральный директор The Walt Disney Company Боб Айгер подчеркнул, что усопший был воплощением того, что значит быть "легендой Disney". Также он отметил, что композитор вместе со своим братом Робертом (умер в 2012 году) "создали любимую классику, которая стала заветной частью саундтрека к нашей жизни".

"Мы навсегда благодарны за след, который Ричард оставил в мире, и выражаем глубочайшие соболезнования его семье", — заявил Айгер.

Ричард и его брат пошли по стопам своего отца, автора песен Tin Pan Alley (собирательное название американской коммерческой музыкальной индустрии конца XIX-начала XX веков), Эла Шермана. Они работали над такими картинами, как "Мэри Поппинс" (1964), "Винни-Пух и медовое дерево" (1966), "Книга джунглей" (1967), "Самый счастливый миллионер" (1967) и "Коты-аристократы" (1970).

Шерманы написали более 200 песен для 27 фильмов и 24 телевизионных постановок. Стоит отметить, что Ричард Шерман трижды получал премию Grammy, а также ему вместе с братом были вручены две премии "Оскар" (номинации "Лучшая песня" и "Лучший саундтрек") за работу над музыкой к фильму "Мэри Поппинс". Одной из самых известных их работ является композиция It’s a Small World (After All), написанная для одноимённого аттракциона тематического парка. Как писал журнал Time, возможно, эта песня наиболее часто исполняется в мире публично.