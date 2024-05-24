Художник-концептуалист Валерий Чтак умер на 43-м году жизни

Российский художник Валерий Чтак скончался в возрасте 42 лет после продолжительной болезни. Трагичной новостью поделился портал "Артгид".

"К сожалению, онкология, с которой он боролся, победила. Соболезную родным и близким", — прокомментировала смерть Чтака искусствовед Ксения Коробейникова.

Художник получил всемирную известность благодаря необычному оформлению публичных пространств, самобытных граффити и замысловатых монохромных изображений с ироничными фразами. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства и даже Арт-центре имени Марка Ротко в Латвии.