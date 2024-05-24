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23 мая, 23:21

Художник-концептуалист Валерий Чтак умер на 43-м году жизни

Валерий Чтак. Обложка © Telegram / VLADEY

Валерий Чтак. Обложка © Telegram / VLADEY

Российский художник Валерий Чтак скончался в возрасте 42 лет после продолжительной болезни. Трагичной новостью поделился портал "Артгид".

"К сожалению, онкология, с которой он боролся, победила. Соболезную родным и близким", — прокомментировала смерть Чтака искусствовед Ксения Коробейникова.

Художник получил всемирную известность благодаря необычному оформлению публичных пространств, самобытных граффити и замысловатых монохромных изображений с ироничными фразами. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства и даже Арт-центре имени Марка Ротко в Латвии.

  • Одна из работ Чтака. Фото © chtak.art
    Одна из работ Чтака. Фото © chtak.art
  • Одна из работ Чтака. Фото © chtak.art
    Одна из работ Чтака. Фото © chtak.art
  • Одна из работ Чтака. Фото © chtak.art
    Одна из работ Чтака. Фото © chtak.art
  • Одна из работ Чтака. Фото © chtak.art
    Одна из работ Чтака. Фото © chtak.art

Одна из работ Чтака. Фото © chtak.art

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Илья Пушкарев
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