Умер режиссёр и художник "Союзмультфильма" Александр Горленко 5 мая, 16:00 Александр Горленко. Обложка © Telegram / МуZей Победы

Заслуженный работник культуры, художник-мультипликатор, режиссёр "Союзмультфильма" Александр Горленко скончался в возрасте 78 лет. Трагическим известием поделился Музей Победы.

"На 79-м году ушёл из жизни выдающийся российский режиссёр, один из основоположников школы отечественной анимации, заслуженный работник культуры РФ Александр Михайлович Горленко", — говорится в тексте.

Режиссёр всегда стоял на страже сохранения традиций классической анимации, в том числе созданных "Союзмульфильмом", а также помогал начинающим мультипликаторам найти свой путь в профессии, отметили коллеги. Горленко участвовал в создании таких мультфильмов, как "Дом, который построил Джек", "Сказка о попе и работнике его Балде" и "Новые бременские". С недавнего времени режиссёр трудился над проектом "Главные детские песни" в Музее Победы.

Ранее сообщалось, что британский актёр Бернард Хилл, сыгравший короля Теодена в кинотрилогии "Властелин колец", ушёл из жизни в 79 лет. Последний раз он появлялся на экранах в фильме "Волчий зал" в 2015 году. У него остались жена и сын.

Авторы Татьяна Миссуми