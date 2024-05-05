На 88-м году жизни умер американский художник-абстракционист Фрэнк Стелла

В возрасте 87 лет ушёл из жизни американский художник-абстракционист Фрэнк Стелла. По словам его жены, причиной смерти стала лимфома.

"Фрэнк Стелла, чьи лаконичные "чёрные картины" в тонкую полоску конца 1950-х годов закрыли дверь для абстрактного экспрессионизма и указали путь в эру холодного минимализма, умер в субботу в своём доме в Вест-Виллидж в Манхэттене", — сообщила New York Times.

Художник появился на свет 12 мая 1936 года в Молдене, округ Мидлсекс, штат Массачусетс. Его мать писала пейзажи, а отец был увлекающимся живописью врачом. Сам Стелла стал первым абстракционистом, приглашённым читать лекции в Гарварде. Он стоял у истоков минимализма и, как отмечает газета, был доминирующей фигурой в послевоенном искусстве США.