В Петербурге при загадочных обстоятельствах умер 29-летний актёр Гребнев

В Санкт-Петербурге в возрасте 29 лет умер российский актёр Данила Гребнев. Об этом сообщает пресс-служба Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени Палантая. Руководство учебного заведения выразило соболезнования в связи со смертью выпускника театрального отделения 2015 года.

"Данила без преувеличения был настоящей гордостью колледжа. Это талантливый актёр, поэт, музыкант, философ, светлой души юноша, с которым всегда легко работалось. Обладал тонким чувством юмора, всегда был активным участником мероприятий", — говорится в сообщении колледжа.

Причины смерти молодого артиста пока не известны. В комментариях к новости о его кончине некоторые пользователи писали, что Данила якобы мог свести счёты с жизнью, однако руководитель труппы опроверг эту версию.

Уроженец Марий Эл Данила Гребнев начал свой творческий путь в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле. Там он проработал пять лет. С лета 2023 года служил в детском театре "Фонарик" в Петербурге, где играл в спектаклях "Сказка про Эльфика, Звёздочку и флейту" и "Наш весёлый город". Также Гребнев создал свой музыкальный проект и написал книгу "Письма с Юпитера".