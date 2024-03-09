Молодая артистка Большого Московского цирка умерла после обморока за кулисами
Запашный сообщил о смерти 22-летней артистки Большого Московского цирка
Артистка Влада Морозова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / morozovaa.v
Артистка Большого Московского цирка на Вернадского Влада Морозова умерла в возрасте 22 лет. Трагическую новость в телеграм-канале сообщил гендиректор цирка Эдгард Запашный.
Девушке стало плохо за кулисами, после чего её увезли в больницу. Видео © t.me / ZАПАШНЫЙ
"В нашем цирке, Большом Московском цирке, произошло горе. Только что в реанимации в Первой градской больнице умерла очень хорошая, молодая артистка Влада Морозова, выпускница циркового училища", — рассказал Запашный.
По его словам, Влада выступила на сцене и по какой-то причине потеряла сознание за кулисами. Прибывшие в цирк медики пытались на месте оказать помощь артистке, однако в итоге ими было принято решение госпитализировать её. Артистка умерла в Первой градской больнице в реанимации. Причины смерти пока не известны.
Западный также подчеркнул, что перед спектаклем Влада прошла медицинское освидетельствование. Её коллеги признались, что девушка была в хорошем настроении и на самочувствие не жаловалась.
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