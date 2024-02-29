Регион

Уведомления отключены

29 февраля, 13:33

Звезду "Интернов" и "ДМБ" три недели не могли похоронить после трагической смерти в скорой

Актёр из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин умер в машине скорой

Актёр из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин. Обложка © VK / Павел Маркин

Актёр из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин. Обложка © VK / Павел Маркин

Актёр театра и кино, шоумен Павел Маркин умер в машине скорой помощи в начале февраля, но его не могли предать земле более трёх недель. Ему было 53 года. О трагических обстоятельствах кончины артиста рассказал его коллега Александр Загоскин.

"Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи. И потом ждал своих похорон до сегодняшнего дня — 29 февраля. И это очень на него похоже. Думаю, что он сам этому факту не особо удивился бы, он так и жил, одним днём, без планов и особых забот, чётко, быстро и трезво реагируя на самые неожиданные барьеры судьбы", — сообщил актёр.

Загоскин не стал уточнять причины смерти коллеги и промедления с его похоронами.

На счету Маркина 74 роли в полнометражных фильмах и сериалах. Самые известные из них — "Господа офицеры", "Моя прекрасная няня", "Солдаты", "Час Волкова", "Мент в законе-6", "Реальные пацаны", "Молодёжка", "ДМБ". Также он служил в театре "ДрамАнтре".

Умерла актриса из "Деффчонок" и фильма "Ландыш серебристый"
Умерла актриса из "Деффчонок" и фильма "Ландыш серебристый"

Ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 87 лет скончался народный артист России Эрнст Романов. Причина его смерти не раскрывается.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров