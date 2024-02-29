Звезду "Интернов" и "ДМБ" три недели не могли похоронить после трагической смерти в скорой

Актёр театра и кино, шоумен Павел Маркин умер в машине скорой помощи в начале февраля, но его не могли предать земле более трёх недель. Ему было 53 года. О трагических обстоятельствах кончины артиста рассказал его коллега Александр Загоскин.

"Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи. И потом ждал своих похорон до сегодняшнего дня — 29 февраля. И это очень на него похоже. Думаю, что он сам этому факту не особо удивился бы, он так и жил, одним днём, без планов и особых забот, чётко, быстро и трезво реагируя на самые неожиданные барьеры судьбы", — сообщил актёр.

Загоскин не стал уточнять причины смерти коллеги и промедления с его похоронами.

На счету Маркина 74 роли в полнометражных фильмах и сериалах. Самые известные из них — "Господа офицеры", "Моя прекрасная няня", "Солдаты", "Час Волкова", "Мент в законе-6", "Реальные пацаны", "Молодёжка", "ДМБ". Также он служил в театре "ДрамАнтре".