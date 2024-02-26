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26 февраля, 12:09

Актёр из "Улиц разбитых фонарей" и "Убойной силы" Романов умер в 87 лет

Народный артист России Эрнст Романов скончался в возрасте 87 лет

Эрнст Романов. Обложка © Kino-teatr.ru

Эрнст Романов. Обложка © Kino-teatr.ru

В Санкт-Петербурге в возрасте 87 лет скончался народный артист России Эрнст Романов. Об этом сообщает пресс-служба театра имени Миронова, где актёр служил с 2012 года.

"25 февраля на 88-м году жизни ушёл Эрнст Иванович Романов. Легендарный актёр, он сыграл более двухсот ролей в кино, воплощал героев из мирового репертуара в театре. <...> Приносим глубокие соболезнования супруге Эрнста Романова Лейли Зениковне Киракосян, его детям и внукам", — говорится в некрологе.

Романов снялся в более чем 200 отечественных фильмах и сериалах, среди которых "Поединок", "Собака на сене", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный", "Агент национальной безопасности", "Крот", "Убойная сила" и многие другие. Причина смерти артиста не раскрывается.


Ранее сегодня стало известно о смерти известного британского инвестора и банкира Джейкоба Ротшильда. Он скончался на 88-м году жизни в поместье Уоддесдон. Финансист будет похоронен в соответствии с еврейскими традициями.

Лауреат Каннского фестиваля и актёр из "Каменской" умер на 58-м году жизни
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Наталья Исакова
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