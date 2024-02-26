Актёр из "Улиц разбитых фонарей" и "Убойной силы" Романов умер в 87 лет

В Санкт-Петербурге в возрасте 87 лет скончался народный артист России Эрнст Романов. Об этом сообщает пресс-служба театра имени Миронова, где актёр служил с 2012 года.

"25 февраля на 88-м году жизни ушёл Эрнст Иванович Романов. Легендарный актёр, он сыграл более двухсот ролей в кино, воплощал героев из мирового репертуара в театре. <...> Приносим глубокие соболезнования супруге Эрнста Романова Лейли Зениковне Киракосян, его детям и внукам", — говорится в некрологе.



Романов снялся в более чем 200 отечественных фильмах и сериалах, среди которых "Поединок", "Собака на сене", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный", "Агент национальной безопасности", "Крот", "Убойная сила" и многие другие. Причина смерти артиста не раскрывается.

