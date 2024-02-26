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26 февраля, 11:24

Умер известный британский финансист и банкир Джейкоб Ротшильд

Лорд Джейкоб Ротшильд умер в возрасте 87 лет

Джейкоб Ротшильд. Обложка © ТАСС / Zuma / Andrew Parsons

Джейкоб Ротшильд. Обложка © ТАСС / Zuma / Andrew Parsons

В возрасте 87 лет скончался лорд Джейкоб Ротшильд, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на его семью. Финансист был британским пэром и членом банковской семьи Ротшильдов.

"Наш отец Джейкоб занимал видное место в жизни многих людей — превосходный финансист, поборник искусства и культуры, преданный государственный служащий, страстный сторонник благотворительной деятельности. В Израиле и еврейской культуре — страстный защитник окружающей среды и любимый друг, отец и дедушка", — говорится в послании родственников.

Ротшильд ушёл из жизни в поместье Уоддесдон. Он будет похоронен в соответствии с еврейскими традициями. Причина его смерти не раскрывается.

Натаниэль Чарльз Джейкоб Ротшильд, четвёртый барон Ротшильд — британский финансист, инвестор, представитель знаменитой династии Ротшильдов, чья история восходит к концу XVIII века. По некоторым оценкам, семейству Ротшильдов принадлежит половина активов всей Земли. В частности, они владеют Лондонской золотой биржей, которая ежедневно устанавливает цену на этот драгоценный металл. В настоящее время активами семейства управляет лорд Эвелин Ротшильд.

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Наталья Исакова
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