Умер известный британский финансист и банкир Джейкоб Ротшильд

В возрасте 87 лет скончался лорд Джейкоб Ротшильд, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на его семью. Финансист был британским пэром и членом банковской семьи Ротшильдов.

"Наш отец Джейкоб занимал видное место в жизни многих людей — превосходный финансист, поборник искусства и культуры, преданный государственный служащий, страстный сторонник благотворительной деятельности. В Израиле и еврейской культуре — страстный защитник окружающей среды и любимый друг, отец и дедушка", — говорится в послании родственников.

Ротшильд ушёл из жизни в поместье Уоддесдон. Он будет похоронен в соответствии с еврейскими традициями. Причина его смерти не раскрывается.

Натаниэль Чарльз Джейкоб Ротшильд, четвёртый барон Ротшильд — британский финансист, инвестор, представитель знаменитой династии Ротшильдов, чья история восходит к концу XVIII века. По некоторым оценкам, семейству Ротшильдов принадлежит половина активов всей Земли. В частности, они владеют Лондонской золотой биржей, которая ежедневно устанавливает цену на этот драгоценный металл. В настоящее время активами семейства управляет лорд Эвелин Ротшильд.