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26 февраля, 09:06

Лауреат Каннского фестиваля и актёр из "Каменской" умер на 58-м году жизни

Актёр из "Каменской" Павел Поймалов умер в 57 лет

Павел Поймалов. Обложка © kino-teatr.ru

Павел Поймалов. Обложка © kino-teatr.ru

Актёр Московского ТЮЗа Павел Поймалов умер в возрасте 57 лет, сообщили в пресс-службе театра. Причина кончины не указывается.

"О дне прощания сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Павел Поймалов известен по ряду проектов, в том числе по роли Валерия Тодоровского в фильме "Страна глухих", а также участию в сериалах "Каменская", "Дальнобойщики – 2" и "Гражданин начальник". В 2001 году он стал лауреатом Каннского фестиваля в номинации "Лучший актёрский ансамбль" за роль в фильме Павла Лунгина "Свадьба".

Звезда "Капитана Марвел" умер примерно через пять лет после выявления склероза
Звезда "Капитана Марвел" умер примерно через пять лет после выявления склероза

Ранее стало известно о кончине народного артиста РСФСР, лауреата "Золотой маски" Владимира Гуляева. Ему было 92 года. Причина смерти не указывается.

Матвей Константинов
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