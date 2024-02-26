Лауреат Каннского фестиваля и актёр из "Каменской" умер на 58-м году жизни

Павел Поймалов известен по ряду проектов, в том числе по роли Валерия Тодоровского в фильме "Страна глухих", а также участию в сериалах "Каменская", "Дальнобойщики – 2" и "Гражданин начальник". В 2001 году он стал лауреатом Каннского фестиваля в номинации "Лучший актёрский ансамбль" за роль в фильме Павла Лунгина "Свадьба".