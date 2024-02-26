Лауреат Каннского фестиваля и актёр из "Каменской" умер на 58-м году жизни
Актёр из "Каменской" Павел Поймалов умер в 57 лет
Павел Поймалов. Обложка © kino-teatr.ru
Актёр Московского ТЮЗа Павел Поймалов умер в возрасте 57 лет, сообщили в пресс-службе театра. Причина кончины не указывается.
"О дне прощания сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.
Павел Поймалов известен по ряду проектов, в том числе по роли Валерия Тодоровского в фильме "Страна глухих", а также участию в сериалах "Каменская", "Дальнобойщики – 2" и "Гражданин начальник". В 2001 году он стал лауреатом Каннского фестиваля в номинации "Лучший актёрский ансамбль" за роль в фильме Павла Лунгина "Свадьба".
Ранее стало известно о кончине народного артиста РСФСР, лауреата "Золотой маски" Владимира Гуляева. Ему было 92 года. Причина смерти не указывается.