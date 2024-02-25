Скончался актёр Владимир Гуляев

Советский актёр и режиссёр, народный артист РСФСР и лауреат "Золотой маски" Владимир Гуляев скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Коми-Пермяцкого драматического театра.

"Дорогой Владимир Дмитриевич, спасибо за ту бесценную школу, которую Вы преподали нам, за радость совместного творчества и понимание важности нашего дела", — указано в заявлении.

В пресс-службе театра добавили, что прощание с Гуляевым пройдёт 27 февраля в Перми. Режиссёр проработал художественным руководителем Коми-Пермяцкого театра около 30 лет. Уточняется, что за время своей творческой деятельности он поставил около 160 спектаклей, почти 40 из них оформил сам, а также создал множество самобытных образов в качестве актёра.

Гуляев окончил Кунгурское художественно-промышленное училище и Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Был членом общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации" (Всероссийское театральное общество), лауреат Государственной премии РСФСР имени Константина Станиславского.