Умер актёр из "Улиц разбитых фонарей" Константин Капитан, ему было 56 лет

В возрасте 56 лет скончался российский юморист и актёр Константин Капитан. Об этом сообщили на его официальной странице в ВК, отметив, что похороны артиста уже состоялись. Известно, что последнее время он тяжело болел.

"Константин Капитан оставил после себя уникальное наследие. Давайте с благодарностью сохраним его. И сохраним светлую память о нашем Капитане", — говорится в сообщении.

Константин Капитан родился в 1967 году в Бресте (Белоруссия), какое-то время жил на Украине. Окончил ЛГИТМиК в 1993 году, специализировался на актёрском мастерстве в области музыки и речевой эстрады. Сценический путь начал в студенческом театре, а с 1989-го по 1994 год работал артистом театра "Буфф". В съёмках кино он начал участвовать с 1990-х годов. Среди его самых знаменитых работ такие, как "Тайны следствия", "Дорожный патруль", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный", "Такая работа" и другие.