В Одессе умер актёр из "Ликвидации"

На Украине на 69-м году жизни умер актёр Виктор Раду, известный по роли в сериале Сергея Урсуляка "Ликвидация". Об этом сообщил Одесский театр юного зрителя, в котором Раду служил с 1987 года.

"Ушёл из жизни актёр Одесского театра юного зрителя, ведущий мастер сцены Виктор Андреевич Раду. Сердце не выдержало", — говорится в сообщении театра в соцсетях.

Виктор Раду родился в 1956 году в Одессе, окончил Дальневосточный педагогический институт искусств, выступал на сцене в десятках театральных постановок и снялся в 30 советских, российских, украинских кинофильмах и сериалах. Среди самых известных картин — "Каталажка", "Сделай мне больно", "Ликвидация", "Исаев", "Женская логика".