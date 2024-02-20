В Одессе умер актёр из "Ликвидации"
Актёр сериала "Ликвидация" Виктор Раду скончался из-за проблем с сердцем
Актёр Виктор Раду. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Одеський театр юного глядача ім. Юрія Олеші
На Украине на 69-м году жизни умер актёр Виктор Раду, известный по роли в сериале Сергея Урсуляка "Ликвидация". Об этом сообщил Одесский театр юного зрителя, в котором Раду служил с 1987 года.
"Ушёл из жизни актёр Одесского театра юного зрителя, ведущий мастер сцены Виктор Андреевич Раду. Сердце не выдержало", — говорится в сообщении театра в соцсетях.
Виктор Раду родился в 1956 году в Одессе, окончил Дальневосточный педагогический институт искусств, выступал на сцене в десятках театральных постановок и снялся в 30 советских, российских, украинских кинофильмах и сериалах. Среди самых известных картин — "Каталажка", "Сделай мне больно", "Ликвидация", "Исаев", "Женская логика".
А ранее в Одессе умер ещё один актёр, снимавшийся в "Ликвидации", Анатолий Дриженко. Ему было 82 года.