Предательство и глупость: Звезда "Ликвидации" ответила деятелям искусства, желающим распада РФ

Заслуженная артистка РФ Полина Агуреева прокомментировала поведение писателей Михаила Веллера и Людмилы Улицкой, которые не только уехали из России в связи с СВО, но и желают, чтобы наша страна распалась. В отличие от них звезда "Ликвидации" обозначила свою патриотическую позицию с самого начала и даже не раз приезжала выступать с концертами в Донбасс. По её мнению, оппозиционные настроения у деятелей культуры связаны с их глупостью.

"Все мою позицию знают, я её неоднократно озвучивала. Что тут можно ответить? Это не бином Ньютона: всегда это называлось предательством. По-другому это никогда ни в какой стране не называется. Или ещё можно привести слова из Лескова: "Я думаю, это просто измена". А я думаю, ещё проще, — глупость. Второй вариант, мне кажется, вернее", — сказала артистка в беседе с aif.ru.