Предательство и глупость: Звезда "Ликвидации" ответила деятелям искусства, желающим распада РФ
Актриса Полина Агуреева назвала предателями уехавших Веллера и Улицкую
Заслуженная артистка РФ Полина Агуреева прокомментировала поведение писателей Михаила Веллера и Людмилы Улицкой, которые не только уехали из России в связи с СВО, но и желают, чтобы наша страна распалась. В отличие от них звезда "Ликвидации" обозначила свою патриотическую позицию с самого начала и даже не раз приезжала выступать с концертами в Донбасс. По её мнению, оппозиционные настроения у деятелей культуры связаны с их глупостью.
"Все мою позицию знают, я её неоднократно озвучивала. Что тут можно ответить? Это не бином Ньютона: всегда это называлось предательством. По-другому это никогда ни в какой стране не называется. Или ещё можно привести слова из Лескова: "Я думаю, это просто измена". А я думаю, ещё проще, — глупость. Второй вариант, мне кажется, вернее", — сказала артистка в беседе с aif.ru.
При этом она отметила, что выступает против перекосов, когда внутри страны накаляется обстановка и начинается "охота на ведьм".
Напомним, Улицкая опростоволосилась в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом. Она похвасталась донатами ВСУ и поддержала убийство Дарьи Дугиной, за что её лишили звания почётного профессора РХТУ, а также призвали признать террористкой. Кроме того, издательство АСТ приостановило выплаты писательнице, а "Современник" отменил показы спектакля по её пьесе "Потанцуем...". А что касается Михаила Веллера, то он публично пожелал Киеву удачи в контрнаступлении, а России — развалиться на части.
ТАСС / Сергей Савостьянов