Писательницу Улицкую призвали признать террористкой за донаты ВСУ и завести на неё дела "Зов народа" просит СК завести уголовные дела на писательницу Улицкую 31 января, 15:46 Писательница Людмила Улицкая. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Движение "Зов народа" потребовало внести знаменитую русскую писательницу Людмилу Улицкую в список террористов и экстремистов после её признания о финансировании ВСУ. Общественники обратились с таким призывом к главе СК РФ Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову.

Они напомнили, что в ноябре прошлого года уже обращались с требованием привлечь Улицкую к ответственности за поддержку противника.

"Просим повторно рассмотреть доводы о поддержке Украины со стороны писательницы Улицкой. Завести уголовные дела об оправдании терроризма, спонсировании ВСУ и покушении на территориальную целостность Российской Федерации. Также внести в список экстремистов и террористов", — говорится в документе, который есть в распоряжении Лайфа.

Авторы Александра Вишнякова