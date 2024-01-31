Писательницу Улицкую призвали признать террористкой за донаты ВСУ и завести на неё дела
"Зов народа" просит СК завести уголовные дела на писательницу Улицкую
Писательница Людмила Улицкая. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Движение "Зов народа" потребовало внести знаменитую русскую писательницу Людмилу Улицкую в список террористов и экстремистов после её признания о финансировании ВСУ. Общественники обратились с таким призывом к главе СК РФ Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову.
Они напомнили, что в ноябре прошлого года уже обращались с требованием привлечь Улицкую к ответственности за поддержку противника.
"Просим повторно рассмотреть доводы о поддержке Украины со стороны писательницы Улицкой. Завести уголовные дела об оправдании терроризма, спонсировании ВСУ и покушении на территориальную целостность Российской Федерации. Также внести в список экстремистов и террористов", — говорится в документе, который есть в распоряжении Лайфа.
Напомним, ранее известная российская писательница Людмила Улицкая рассказала, что отправляет заработанные с продажи своих книг деньги на Украину. Такое признание она сделала во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, поверив, что беседует с главой украинского офиса президента Андреем Ермаком. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не пускать литератора в Россию, не издавать в стране её произведений, а всё имущество отправить на помощь СВО.