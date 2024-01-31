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Писательницу Улицкую призвали признать террористкой за донаты ВСУ и завести на неё дела

"Зов народа" просит СК завести уголовные дела на писательницу Улицкую

31 января, 15:46
Писательница Людмила Улицкая. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Писательница Людмила Улицкая. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Движение "Зов народа" потребовало внести знаменитую русскую писательницу Людмилу Улицкую в список террористов и экстремистов после её признания о финансировании ВСУ. Общественники обратились с таким призывом к главе СК РФ Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову.

Они напомнили, что в ноябре прошлого года уже обращались с требованием привлечь Улицкую к ответственности за поддержку противника.

"Просим повторно рассмотреть доводы о поддержке Украины со стороны писательницы Улицкой. Завести уголовные дела об оправдании терроризма, спонсировании ВСУ и покушении на территориальную целостность Российской Федерации. Также внести в список экстремистов и террористов", говорится в документе, который есть в распоряжении Лайфа.

Русскую писательницу Улицкую настиг первый "удар возмездия" из Москвы за донаты ВСУ
Русскую писательницу Улицкую настиг первый "удар возмездия" из Москвы за донаты ВСУ

Напомним, ранее известная российская писательница Людмила Улицкая рассказала, что отправляет заработанные с продажи своих книг деньги на Украину. Такое признание она сделала во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, поверив, что беседует с главой украинского офиса президента Андреем Ермаком. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не пускать литератора в Россию, не издавать в стране её произведений, а всё имущество отправить на помощь СВО.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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