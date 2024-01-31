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31 января, 13:49

Русскую писательницу Улицкую настиг первый "удар возмездия" из Москвы за донаты ВСУ

Писательницу Улицкую лишили звания почётного профессора РХТУ из-за донатов ВСУ

Писательница Людмила Улицкая. Обложка © ТАСС / Андрей Бок

Писательница Людмила Улицкая. Обложка © ТАСС / Андрей Бок

Знаменитую русскую писательницу Людмилу Улицкую лишили звания почётного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева после скандальных признаний в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым). Об этом сообщила глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, которая обратилась в московский вуз с запросом.

Фото © t.me / Елена Ямпольская

Фото © t.me / Елена Ямпольская

Улицкую лишили звания 30 августа 2023 года по итогам голосования учёного совета вуза. На совещании присутствовали 50 из 57 членов. Участники приняли решение о лишении писательницы звания единогласно.

Милонов призвал не пускать Улицкую в Россию, а имущество направить в помощь СВО
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Людмила Улицкая — выпускница биологического факультета МГУ, два года она проработала в Институте общей генетики Академии наук СССР. В ходе разговора с пранкерами, которых она принимала за главу украинского офиса президента Андрея Ермака, писательница призналась, что она отправляет заработанные с продажи своих книг деньги ВСУ. Ещё она высказалась на тему коррупции в Незалежной и признала за Киевом "право" на убийство Дарьи Дугиной.

Андрей Бражников
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