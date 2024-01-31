Русскую писательницу Улицкую настиг первый "удар возмездия" из Москвы за донаты ВСУ

Знаменитую русскую писательницу Людмилу Улицкую лишили звания почётного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева после скандальных признаний в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым). Об этом сообщила глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, которая обратилась в московский вуз с запросом.

Людмила Улицкая — выпускница биологического факультета МГУ, два года она проработала в Институте общей генетики Академии наук СССР. В ходе разговора с пранкерами, которых она принимала за главу украинского офиса президента Андрея Ермака, писательница призналась, что она отправляет заработанные с продажи своих книг деньги ВСУ. Ещё она высказалась на тему коррупции в Незалежной и признала за Киевом "право" на убийство Дарьи Дугиной.