Русскую писательницу Улицкую настиг первый "удар возмездия" из Москвы за донаты ВСУ
Писательницу Улицкую лишили звания почётного профессора РХТУ из-за донатов ВСУ
Писательница Людмила Улицкая. Обложка © ТАСС / Андрей Бок
Знаменитую русскую писательницу Людмилу Улицкую лишили звания почётного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева после скандальных признаний в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым). Об этом сообщила глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, которая обратилась в московский вуз с запросом.
Фото © t.me / Елена Ямпольская
Улицкую лишили звания 30 августа 2023 года по итогам голосования учёного совета вуза. На совещании присутствовали 50 из 57 членов. Участники приняли решение о лишении писательницы звания единогласно.
Людмила Улицкая — выпускница биологического факультета МГУ, два года она проработала в Институте общей генетики Академии наук СССР. В ходе разговора с пранкерами, которых она принимала за главу украинского офиса президента Андрея Ермака, писательница призналась, что она отправляет заработанные с продажи своих книг деньги ВСУ. Ещё она высказалась на тему коррупции в Незалежной и признала за Киевом "право" на убийство Дарьи Дугиной.