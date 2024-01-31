Русская писательница Улицкая похвасталась донатами ВСУ и поддержала убийство Дугиной

Известная российская писательница Людмила Улицкая рассказала, что отправляет заработанные с продажи своих книг деньги на Украину. Такое признание она сделала во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, поверив, что беседует с главой украинского офиса президента Андреем Ермаком. Ещё она высказалась на тему коррупции в Незалежной и устроенных Киевом терактов. Ролик опубликован в телеграм-канале пранкеров.

Писательница Улицкая призналась Вовану и Лексусу, что финансирует Украину. Видео © Вован и Лексус

"В разговоре с нашим "Ермаком" писательница с гордостью заявила, что гонорары с продаж её книг в России идут на Украину, хоть и считает, что там есть большие проблемы с коррупцией. На вопрос "Ермака", не смущают ли её теракты против патриотично настроенных журналистов, в том числе убийство Дарьи Дугиной, Улицкая без стеснения заявила: "У вас есть на это право", — говорится в публикации.

Улицкая также отметила, что испытывает симпатию к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, хоть и не знает, как ему удастся справиться с коррумпированной системой власти в стране. Кроме того, она считает, что русские в Крыму — асоциальные люди, поэтому, в случае захвата полуострова Украиной, их всех нужно оттуда изгнать, чтобы они сами решили, куда после этого переселяться. А ещё, по мнению писательницы, война даст Незалежной возможность отделиться от "московской Руси", "найти место в европейском обществе" и превратиться в самостоятельное и независимое государство.

А ранее Лайф рассказывал о том, как покинувший Россию актёр и иноагент Артур Смольянинов* стал героем очередного выпуска пранкеров Вована и Лексуса. Опальный артист поверил, что ему позвонил сам глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и предложил получить украинское гражданство для себя и родных в обмен на верную службу киевскому режиму.