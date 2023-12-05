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Опубликовано 5 декабря 2023, 12:05
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Жертва пранка Вована и Лексуса в немецких верхах выдала "болезненную" правду о потерях ВСУ

Вице-канцлер ФРГ Хабек попался на пранк Вована и Лексуса, раскрыв правду о ВСУ

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек попался на розыгрыш пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) вопреки недавнему предупреждению немецких служб контрразведки, которые просили всех политических деятелей страны быть осторожными из-за риска звонков российских блогеров. Разговор получился занятным, его запись появилась в Telegram-канале пранкеров.

Вован и Лексус общались с Хабеком от лица "африканского политика", который спросил у собеседника об усилиях Германии для вывоза зерна с Украины. Также он указал на сложную ситуацию на фронте для ВСУ.

"Ситуация на передовой, на поле боя ожесточённая. Множество солдат умирает каждый день. И не стоит ожидать, что война скоро закончится. Непохоже на то. В этой связи нам следует ожидать, что конфликт продолжится, возможно, на протяжении следующего года", — откровенно ответил немецкий вице-канцлер.

Хабек признал, что "Украина хотела бы вывезти всё зерно за границу, потому что это способ получить выручку". По его словам, в этом Берлин солидарен с Киевом. Германия собирается помочь коллегам из Незалежной в экспорте зерновых и считает, что "морские перевозки — это самый простой путь".

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Ранее певица Наргиз Закирова нарвалась на проверку Генпрокуратуры РФ на предмет финансирования ВСУ. Причина тому — заявления, сделанные во время пранка Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). Продюсер Максим Фадеев посчитал высказывания артистки экстремизмом и призвал отменить концерты дяди артистки Фарруха Закирова, который продолжает кормиться за счёт России.

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Андрей Бражников
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