Жертва пранка Вована и Лексуса в немецких верхах выдала "болезненную" правду о потерях ВСУ

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек попался на розыгрыш пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) вопреки недавнему предупреждению немецких служб контрразведки, которые просили всех политических деятелей страны быть осторожными из-за риска звонков российских блогеров. Разговор получился занятным, его запись появилась в Telegram-канале пранкеров.

Вован и Лексус общались с Хабеком от лица "африканского политика", который спросил у собеседника об усилиях Германии для вывоза зерна с Украины. Также он указал на сложную ситуацию на фронте для ВСУ.

"Ситуация на передовой, на поле боя ожесточённая. Множество солдат умирает каждый день. И не стоит ожидать, что война скоро закончится. Непохоже на то. В этой связи нам следует ожидать, что конфликт продолжится, возможно, на протяжении следующего года", — откровенно ответил немецкий вице-канцлер.