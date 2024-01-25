Попавшийся на пранк Смольянинов* признался в желании приносить пользу Зеленскому и ВСУ

Покинувший Россию актёр и иноагент Артур Смольянинов* стал героем очередного выпуска пранкеров Вована и Лексуса. Опальный артист поверил, что ему позвонил сам глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и предлагает получить украинское гражданство для себя и родных в обмен на верную службу киевскому режиму. Ролик опубликован в телеграм-канале Вована и Лексуса.

"Актёр Артур Смольянинов* поговорил с "главой офиса президента Украины Андреем Ермаком". Приунывший на чужбине артист всерьёз зацепился за предложение получить украинское гражданство "под ключ" для всей семьи, а до этого согласился тайно выступать перед ВСУ и служить киевскому режиму, обещая быть "максимально полезным" Зеленскому, создавая имидж "хорошего русского", — говорится в публикации.

Как выяснилось, приносить пользу на поле боя и получить возможность сразиться со своим коллегой по фильму "9 рота" Сосланом Фидаровым, который сражается в рядах Российской армии, Смольянинов* не рвётся. Также он прошёлся по своим коллегам по цеху, которые остались в России и не поддерживают его русофобские взгляды, например, по его мнению, у актёра Владимира Машкова наступил "возрастной психоз", а режиссёр Фёдор Бондарчук молчит ради денег.

Кроме того, оказалось, что Смольянинов* с большим недоверием относится к другим российским артистам-релокантам, а продюсера проекта "Гражданин поэт" подозревает в бреде с галлюцинациями. А ещё он рассказал о секретной встрече с предпринимателем Михаилом Ходорковским* в Риге, на которой узнал, что беглый российский олигарх агитирует медийных релокантов возвращаться в Россию и захватывать власть в стране с его помощью.

А в декабре прошлого года Вован и Лексус поставили премьера Ирландии в ступор вопросом о референдуме в Крыму. Думая, что общается с высокопоставленным африканским чиновником, политик признался, что не знает деталей событий на Балканах, однако уверен, что воссоединение полуострова с Россией "прошло неправильно".