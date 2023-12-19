Вован и Лексус поставили премьера Ирландии в ступор вопросом о референдуме в Крыму

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили премьер-министру Ирландии Лео Варадкару и не смогли добиться от него внятного ответа на вопрос о том, в чём состоит разница между самоопределением Крыма и Косова. Думая, что общается с высокопоставленным африканским чиновником, политик признался, что не знает деталей событий на Балканах, однако уверен, что воссоединение полуострова с Россией "прошло неправильно".

Пранкеры Вован и Лексус позвонили премьер-министру Ирландии. Видео © Telegram / "Вован и Лексус"

Назвав прошедший в соответствии с международным правом и Уставом ООН референдум "фиктивным", Варадкар отметил, что позиция Ирландии заключается в необходимости "мирного" объединения территорий.

"Не может быть никакой силы, никакого оружия, никаких армий. И любое голосование должно проводиться честно и свободно", — добавил премьер.

Напомним, что власти Косова провозгласили независимость региона в одностороннем порядке в 2008 году. Этому предшествовал ряд событий: в 1999 году произошло вооружённое противостояние албанских сепаратистов с сербской полицией. После этого в ситуацию вмешалось НАТО, начав бомбардировки Югославии. А спустя несколько лет, в 2004-м, косовские албанцы устроили погромы, приведшие по итогу к массовому переселению сербов из региона.