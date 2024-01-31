Милонов призвал не пускать Улицкую в Россию, а имущество направить в помощь СВО

Писательницу Людмилу Улицкую после её проукраинских откровений с пранкерами необходимо никогда не пускать в Россию, не издавать в стране её произведений, а всё имущество отправить на помощь СВО. В этом убеждён депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с журналистами он заявил, что среди российской интеллигенции так много персонажей, к которым максимально применим научный термин "паразит". Судя по всему, Улицкую он считает одной из них.

"Они ещё умудряются находить в себе внутреннее оправдание помогать врагам страны в том, чтобы погибло как можно больше наших парней! Если это не измена Родине, тогда что это", — приводит рассуждения Милонова RT.