Издательство АСТ приостановило выплаты Улицкой после её признания о донатах ВСУ
Людмила Улицкая. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Людмиле Улицкой после её признания о том, что она перечисляет на Украину гонорары от продажи книг в России. Там ждут разъяснений автора относительно адресатов её донатов.
"В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг", — сказали ТАСС в пресс-службе АСТ.
Напомним, ранее известная российская писательница Людмила Улицкая рассказала, что отправляет заработанные с продажи своих книг деньги на Украину. Такое признание она сделала во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, поверив, что беседует с главой украинского офиса президента Андреем Ермаком. После скандальных признаний Улицкую уже лишили звания почётного профессора РХТУ, а общественники и вовсе призвали завести на неё уголовные дела.