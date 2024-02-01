Издательство АСТ приостановило выплаты Улицкой после её признания о донатах ВСУ

Издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Людмиле Улицкой после её признания о том, что она перечисляет на Украину гонорары от продажи книг в России. Там ждут разъяснений автора относительно адресатов её донатов.

"В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг", — сказали ТАСС в пресс-службе АСТ.