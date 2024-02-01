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1 февраля, 13:01

Издательство АСТ приостановило выплаты Улицкой после её признания о донатах ВСУ

Людмила Улицкая. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Людмила Улицкая. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Людмиле Улицкой после её признания о том, что она перечисляет на Украину гонорары от продажи книг в России. Там ждут разъяснений автора относительно адресатов её донатов.

"В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство АСТ приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг", — сказали ТАСС в пресс-службе АСТ.

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Напомним, ранее известная российская писательница Людмила Улицкая рассказала, что отправляет заработанные с продажи своих книг деньги на Украину. Такое признание она сделала во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, поверив, что беседует с главой украинского офиса президента Андреем Ермаком. После скандальных признаний Улицкую уже лишили звания почётного профессора РХТУ, а общественники и вовсе призвали завести на неё уголовные дела.

Александра Вишнякова
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