"Продали за бочку варенья": Оскандалившихся Улицкую, Акунина*, Веллера призвали наказать рублём
Политолог Перла призвал наказывать рублём Улицкую, Акунина* и Веллера
Деятелей либеральной "культурной элиты", которые продают Родину "за бочку варенья и корзину печенья", необходимо наказывать рублём. Таким мнением в беседе с "Царьградом" поделился политолог Андрей Перла, комментируя русофобские выпады писателей Бориса Акунина*, Людмилы Улицкой и Бориса Веллера.
"Доморощенные предатели работают против России не бесплатно, но исключительно за бочку варенья и корзину печенья. И ущерба своему кошельку, своему образу жизни, как всё время видим, боятся гораздо больше, чем общественного осуждения. <...> Что следует сделать? Конфисковать у Акунина* прежде всего авторские права, интеллектуальную собственность. И продолжать продавать в России его ранние хорошие книги, направляя все вырученные деньги на благо государства", — отметил Перла.
Похоже, что Акунину*, Улицкой, Веллеру и другим уже пора волноваться не только за свои доходы, но и за имущество в России. На этой неделе, 31 января, депутаты Госдумы одобрили сразу во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России. В силу документ вступит после того, как его подпишет президент РФ Владимир Путин.
Ранее Лайф писал, что Вован и Лексус поговорили с писательницей Людмилой Улицкой. В беседе с пранкерами та похвасталась донатами ВСУ и поддержала убийство Дарьи Дугиной. Что касается Михаила Веллера, то он публично пожелал Киеву удачи в контрнаступлении, а России — развалиться на части.
А до этого Росфинмониторинг внёс Бориса Акунина* в перечень террористов и экстремистов. Это случилось после его беседы с Вованом и Лексусом. Тогда писатель, в частности, заявил, что с пониманием относится к тезису "хороший русский — мёртвый русский". Он также сказал, что не имеет претензий к ВСУ, атакующим российские города беспилотниками.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
ТАСС / Андрей Бок