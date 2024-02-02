"Продали за бочку варенья": Оскандалившихся Улицкую, Акунина*, Веллера призвали наказать рублём

Деятелей либеральной "культурной элиты", которые продают Родину "за бочку варенья и корзину печенья", необходимо наказывать рублём. Таким мнением в беседе с "Царьградом" поделился политолог Андрей Перла, комментируя русофобские выпады писателей Бориса Акунина*, Людмилы Улицкой и Бориса Веллера.

"Доморощенные предатели работают против России не бесплатно, но исключительно за бочку варенья и корзину печенья. И ущерба своему кошельку, своему образу жизни, как всё время видим, боятся гораздо больше, чем общественного осуждения. <...> Что следует сделать? Конфисковать у Акунина* прежде всего авторские права, интеллектуальную собственность. И продолжать продавать в России его ранние хорошие книги, направляя все вырученные деньги на благо государства", — отметил Перла.

Похоже, что Акунину*, Улицкой, Веллеру и другим уже пора волноваться не только за свои доходы, но и за имущество в России. На этой неделе, 31 января, депутаты Госдумы одобрили сразу во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России. В силу документ вступит после того, как его подпишет президент РФ Владимир Путин.