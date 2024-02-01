Писатель Веллер заявил, что соседям России будет спокойнее, если она "размонтируется на части"
Писатель Веллер в беседе с пранкерами пожелал Киеву удачи в контрнаступлении
Михаил Веллер. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Известный российский писатель Михаил Веллер пожелал Киеву удачи в контрнаступлении, а России — развалиться на части. Об этом он сказал в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые представились главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Полный ролик их разговора опубликован в телеграм-канале Вована и Лексуса.
Михаил Веллер пожелал России развалиться на части. Видео © Telegram / Вован и Лексус
В ходе беседы 75-летний Веллер не стал осуждать атаки ВСУ на российские города. По его словам, нельзя воевать так, "чтобы не погибал ни один невиновный". Писатель также раскритиковал США за недостаточную помощь Незалежной. Рассуждая о будущем России, он пожелал ей развалиться на части. Ещё одним желанием писателя стал скорейший демонтаж действующего в стране политического строя.
"С точки зрения безопасности соседей России спокойнее, чтобы она размонтировалась на части. Приморье, Дальний Восток и Забайкалье заодно — это всё будет Китай, разумеется. Остальное развалится на несколько частей. Будут сырьевые районы... Будет район, ориентированный на североевропейскую культуру, — это Петербург и окрестности. Будет Кубань, которая будет заниматься сельским хозяйством. Средняя Россия вообще будет никому не нужна. Её заселят мигранты, там вообще всё кончится", — помечтал Веллер в разговоре с "Ермаком".
Михаил Иосифович Веллер — известный писатель, лауреат большого количества литературных премий. Окончил отделение русской филологии Ленинградского университета. В своё время литератор сменил несколько десятков профессий, исколесив практически весь СССР. Является автором таких произведений, как: "Роман воспитания", "Приключения майора Звягина", "Легенды Невского проспекта", "Ножик Серёжи Довлатова", "Гонец из Пизы" и многих других. Вот уже несколько лет Веллер живёт в Эстонии, куда переехал во время пандемии коронавируса.
Ранее Лайф писал, что Вован и Лексус поговорили с писательницей Людмилой Улицкой. В беседе с пранкерами та похвасталась донатами ВСУ и поддержала убийство Дарьи Дугиной. После этого общественники из "Зова народа" потребовали привлечь Улицкую к ответственности.