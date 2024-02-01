Писатель Веллер заявил, что соседям России будет спокойнее, если она "размонтируется на части"

Известный российский писатель Михаил Веллер пожелал Киеву удачи в контрнаступлении, а России — развалиться на части. Об этом он сказал в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые представились главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Полный ролик их разговора опубликован в телеграм-канале Вована и Лексуса.

Михаил Веллер пожелал России развалиться на части. Видео © Telegram / Вован и Лексус

В ходе беседы 75-летний Веллер не стал осуждать атаки ВСУ на российские города. По его словам, нельзя воевать так, "чтобы не погибал ни один невиновный". Писатель также раскритиковал США за недостаточную помощь Незалежной. Рассуждая о будущем России, он пожелал ей развалиться на части. Ещё одним желанием писателя стал скорейший демонтаж действующего в стране политического строя.

"С точки зрения безопасности соседей России спокойнее, чтобы она размонтировалась на части. Приморье, Дальний Восток и Забайкалье заодно — это всё будет Китай, разумеется. Остальное развалится на несколько частей. Будут сырьевые районы... Будет район, ориентированный на североевропейскую культуру, — это Петербург и окрестности. Будет Кубань, которая будет заниматься сельским хозяйством. Средняя Россия вообще будет никому не нужна. Её заселят мигранты, там вообще всё кончится", — помечтал Веллер в разговоре с "Ермаком".