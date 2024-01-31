Госдума приняла законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России

В Госдуме состоялось пленарное заседание, в ходе которого во II и III чтении был принят законопроект о конфискации имущества и денежных средств за фейки о Вооружённых силах России и публичные призывы к совершению действий против безопасности нашей страны. Речь идёт о преступлениях, которые были совершены из корыстных побуждений. Согласно документу, изменения будут внесены в статью 104.1 УК РФ.