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31 января, 10:20

Госдума приняла законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России

В Госдуме состоялось пленарное заседание, в ходе которого во II и III чтении был принят законопроект о конфискации имущества и денежных средств за фейки о Вооружённых силах России и публичные призывы к совершению действий против безопасности нашей страны. Речь идёт о преступлениях, которые были совершены из корыстных побуждений. Согласно документу, изменения будут внесены в статью 104.1 УК РФ.

В законопроекте отмечается, что к действиям, направленным против безопасности государства, относятся оказание содействия диверсантам, обучение диверсионной деятельности, организация диверсионной группы, совершение преступлений по статьям о дезертирстве, бандитизме, получении взятки, а также причинении смерти по неосторожности. Конфискации будут подлежать денежные средства и имущество, которые были получены виновными лицами преступным путём.

Милонов объяснил, зачем нужен закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Милонов объяснил, зачем нужен закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Ранее Лайф писал, что 22 января этого года соответствующий проект одобрил Комитет Госдумы. Авторами документа выступили лидеры фракций ГД во главе со спикером Вячеславом Володиным. 24 января законопроект был принят в первом чтении. Кстати, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не стал его комментировать.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ян Поланин
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