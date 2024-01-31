Госдума приняла законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России
В Госдуме состоялось пленарное заседание, в ходе которого во II и III чтении был принят законопроект о конфискации имущества и денежных средств за фейки о Вооружённых силах России и публичные призывы к совершению действий против безопасности нашей страны. Речь идёт о преступлениях, которые были совершены из корыстных побуждений. Согласно документу, изменения будут внесены в статью 104.1 УК РФ.
В законопроекте отмечается, что к действиям, направленным против безопасности государства, относятся оказание содействия диверсантам, обучение диверсионной деятельности, организация диверсионной группы, совершение преступлений по статьям о дезертирстве, бандитизме, получении взятки, а также причинении смерти по неосторожности. Конфискации будут подлежать денежные средства и имущество, которые были получены виновными лицами преступным путём.
Ранее Лайф писал, что 22 января этого года соответствующий проект одобрил Комитет Госдумы. Авторами документа выступили лидеры фракций ГД во главе со спикером Вячеславом Володиным. 24 января законопроект был принят в первом чтении. Кстати, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не стал его комментировать.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев