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22 января, 11:45

Милонов объяснил, зачем нужен закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Милонов: Проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ — обеспечительная норма

Проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ является обеспечительной нормой. Об этом заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

"Наказание за фейки о Российской армии и в принципе за дискредитацию нашей страны предполагает уплату определённых штрафов, однако те, кто в этом виновен, как правило, живут за границей, но доход очень часто получают за счёт бизнеса, собственности, которая у них в России осталась", — отметил он в беседе с RT.

Милонов подчеркнул, что права на имущество, вклады и сбережения у причастных к дискредитации РФ необходимо национализировать.

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Как сообщал Лайф, законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о ВС РФ и призывы к совершению антигосударственных преступлений внесли в Госдуму 22 января. Его одобрил Комитет по госстроительству и законодательству, рекомендовав палате принять документ в первом чтении. Положительный отзыв также дала Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Никита Осипов
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