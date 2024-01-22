Милонов объяснил, зачем нужен закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Милонов: Проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ — обеспечительная норма
Проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ является обеспечительной нормой. Об этом заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
"Наказание за фейки о Российской армии и в принципе за дискредитацию нашей страны предполагает уплату определённых штрафов, однако те, кто в этом виновен, как правило, живут за границей, но доход очень часто получают за счёт бизнеса, собственности, которая у них в России осталась", — отметил он в беседе с RT.
Милонов подчеркнул, что права на имущество, вклады и сбережения у причастных к дискредитации РФ необходимо национализировать.
Как сообщал Лайф, законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о ВС РФ и призывы к совершению антигосударственных преступлений внесли в Госдуму 22 января. Его одобрил Комитет по госстроительству и законодательству, рекомендовав палате принять документ в первом чтении. Положительный отзыв также дала Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности.
ТАСС / Антон Новодережкин