Милонов объяснил, зачем нужен закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ является обеспечительной нормой. Об этом заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

"Наказание за фейки о Российской армии и в принципе за дискредитацию нашей страны предполагает уплату определённых штрафов, однако те, кто в этом виновен, как правило, живут за границей, но доход очень часто получают за счёт бизнеса, собственности, которая у них в России осталась", — отметил он в беседе с RT.

Милонов подчеркнул, что права на имущество, вклады и сбережения у причастных к дискредитации РФ необходимо национализировать.