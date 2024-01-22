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22 января, 09:02

Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о конфискации имущества за фейки о Российской армии и публичные призывы к экстремизму. Документ рекомендовано принять в первом чтении.

Как сообщил глава комитета Павел Крашенинников, законопроект поставят на рассмотрение на пленарном заседании в среду, 24 января.

Документ позволит конфисковывать имущество у граждан, осуждённых за фейки о ВС России, а также ужесточит ответственность за публичные призывы к антигосударственной деятельности, если они совершаются по найму или из выгоды. Кроме того, предлагается лишать специального, воинского или почётного звания, а также госнаград тех, кто распространяет фейки, призывает к экстремизму и реабилитирует нацизм. Авторами выступили лидеры фракций Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным.

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Напомним, законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о ВС России и призывы к совершению антигосударственных преступлений внесли в Госдуму в понедельник, 22 января. Ранее документ уже одобрила Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности.

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LIFE / Эмин Калантаров

Александра Вишнякова
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