Лидеры фракций ГД предложили конфисковывать имущество за фейки о ВС России
Законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о Вооружённых силах России разработан лидерами фракции Госдумы. Об этом со ссылкой на документ пишет РИА "Новости".
Инициатива предусматривает конфискацию денег, ценностей и другого имущества, используемого для финансирования преступлений, направленных против безопасности государства. Кроме того, авторы документа предлагают лишать специального, воинского или почётного звания, а также госнаград тех, кто распространяет фейки, призывает к экстремизму и реабилитирует нацизм.
Авторами инициативы выступили все лидеры фракций, спикер ГД Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава Комитета палаты парламента по безопасности Василий Пискарёв, глава Комитета по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты. Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг предварительно проработали и поддержали законопроект.
Ранее Лайф рассказывал, что Роскомнадзор в 2023 году заблокировал 70 тысяч сайтов с фейками об Армии России. Как отметили в Генпрокуратуре, дискредитация действий ВС РФ и органов власти нашей страны является главной целью российских недоброжелателей.