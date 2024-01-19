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19 января, 01:10

Лидеры фракций ГД предложили конфисковывать имущество за фейки о ВС России

Законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о Вооружённых силах России разработан лидерами фракции Госдумы. Об этом со ссылкой на документ пишет РИА "Новости".

Инициатива предусматривает конфискацию денег, ценностей и другого имущества, используемого для финансирования преступлений, направленных против безопасности государства. Кроме того, авторы документа предлагают лишать специального, воинского или почётного звания, а также госнаград тех, кто распространяет фейки, призывает к экстремизму и реабилитирует нацизм.

Кабмин одобрил конфискацию имущества у осуждённых за фейки о ВС России
Кабмин одобрил конфискацию имущества у осуждённых за фейки о ВС России

Авторами инициативы выступили все лидеры фракций, спикер ГД Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава Комитета палаты парламента по безопасности Василий Пискарёв, глава Комитета по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты. Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг предварительно проработали и поддержали законопроект.

Ранее Лайф рассказывал, что Роскомнадзор в 2023 году заблокировал 70 тысяч сайтов с фейками об Армии России. Как отметили в Генпрокуратуре, дискредитация действий ВС РФ и органов власти нашей страны является главной целью российских недоброжелателей.

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duma.gov.ru

Артур Лапсаков
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