Лидеры фракций ГД предложили конфисковывать имущество за фейки о ВС России

Законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о Вооружённых силах России разработан лидерами фракции Госдумы. Об этом со ссылкой на документ пишет РИА "Новости".

Инициатива предусматривает конфискацию денег, ценностей и другого имущества, используемого для финансирования преступлений, направленных против безопасности государства. Кроме того, авторы документа предлагают лишать специального, воинского или почётного звания, а также госнаград тех, кто распространяет фейки, призывает к экстремизму и реабилитирует нацизм.

Авторами инициативы выступили все лидеры фракций, спикер ГД Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава Комитета палаты парламента по безопасности Василий Пискарёв, глава Комитета по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты. Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг предварительно проработали и поддержали законопроект.