Роскомнадзор в 2023 году заблокировал 70 тысяч сайтов с фейками об Армии России

В 2023 году было заблокировано порядка 70 тысяч интернет-ресурсов с фейками, направленными на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации и органов власти. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

"Прокуроры пресекают распространение противозаконной информации в условиях беспрецедентной антироссийской информационной кампании, в которой задействованы крупные иностранные интернет-площадки, информационные агентства и другие СМИ", — приводит ТАСС заявление пресс-службы надзорного ведомства.

Как отметили в Генпрокуратуре, дискредитация действий Армии РФ и органов власти нашей страны является главной целью российских недоброжелателей. Так, в ходе противодействия этой тотальной гибридной войне в Роскомнадзор в прошлом году было направлено 555 требований о блокировке фейков. Удалено или заблокировано в результате было более 69 тысяч интернет-ресурсов.