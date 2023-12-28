Обвиняемая по статье о фейках о ВС РФ экс-депутат объявлена в международный розыск
Бывший муниципальный депутат Брюханова объявлена в международный розыск
Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова. Обложка © flickr / karina gradusova
МВД РФ объявило в международный розыск бывшего муниципального депутата Анастасию Брюханову, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Российской армии. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
"В настоящее время обвиняемая по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" Анастасия Брюханова объявлена в международный розыск", — сообщил собеседник агентства.
Брюханова — бывший муниципальный депутат по московскому району Щукино от партии "Яблоко". Она также тесно взаимодействовала с блогерами Максимом Кацем* и Ильёй Варламовым*. В июне Брюханова была объявлена в федеральный розыск по статье о фейках против ВС РФ.
Ранее МВД России объявило в розыск фехтовальщиков Виолетту и Сергея Бида. Им грозит до 10 лет лишения свободы по уголовной статье "Самовольное оставление части или места службы". Сергей Бида является офицером Росгвардии и членом общества "Динамо", а Виолетта — сотрудницей Минобороны РФ и членом ЦСКА.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.