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27 декабря, 22:54

Обвиняемая по статье о фейках о ВС РФ экс-депутат объявлена в международный розыск

Бывший муниципальный депутат Брюханова объявлена в международный розыск

Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова. Обложка © flickr / karina gradusova

Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова. Обложка © flickr / karina gradusova

МВД РФ объявило в международный розыск бывшего муниципального депутата Анастасию Брюханову, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Российской армии. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

"В настоящее время обвиняемая по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" Анастасия Брюханова объявлена в международный розыск", — сообщил собеседник агентства.

Брюханова — бывший муниципальный депутат по московскому району Щукино от партии "Яблоко". Она также тесно взаимодействовала с блогерами Максимом Кацем* и Ильёй Варламовым*. В июне Брюханова была объявлена в федеральный розыск по статье о фейках против ВС РФ.

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Ранее МВД России объявило в розыск фехтовальщиков Виолетту и Сергея Бида. Им грозит до 10 лет лишения свободы по уголовной статье "Самовольное оставление части или места службы". Сергей Бида является офицером Росгвардии и членом общества "Динамо", а Виолетта — сотрудницей Минобороны РФ и членом ЦСКА.

*Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Оксана Попова
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