Уехавшим в США российским фехтовальщикам грозит до 10 лет тюрьмы

Фехтовальщикам, серебряному призёру Олимпиады в Токио Сергею Биде и его жене Виолетте, которые ранее переехали в США, грозит до 10 лет лишения свободы по уголовной статье "Самовольное оставление части или места службы". Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, супругов-фехтовальщиков объявили в розыск в сентябре после того, как летом 2023 года они переехали в США и вступили в местную академию мастеров. При этом Сергей Бида является офицером Росгвардии и членом общества "Динамо", а Виолетта — сотрудницей Минобороны РФ и членом ЦСКА.