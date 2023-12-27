Уехавшим в США российским фехтовальщикам грозит до 10 лет тюрьмы
SHOT: Уехавшим в США шпажистам Сергею и Виолетте Бида грозит до 10 лет тюрьмы
Шпажисты Сергей и Виолетта Бида. Обложка © Getty Images / Elsa, © ТАСС / Егор Алеев
Фехтовальщикам, серебряному призёру Олимпиады в Токио Сергею Биде и его жене Виолетте, которые ранее переехали в США, грозит до 10 лет лишения свободы по уголовной статье "Самовольное оставление части или места службы". Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, супругов-фехтовальщиков объявили в розыск в сентябре после того, как летом 2023 года они переехали в США и вступили в местную академию мастеров. При этом Сергей Бида является офицером Росгвардии и членом общества "Динамо", а Виолетта — сотрудницей Минобороны РФ и членом ЦСКА.
Шпажисту Сергею Биде 30 лет. Он серебряный призёр Олимпиады 2020 года в командных соревнованиях, серебряный (в личных соревнованиях) и бронзовый призёр чемпионата мира (в командных), трёхкратный чемпион Европы (также в командных). Виолетте Биде (в девичестве Храпина) 29 лет. Она серебряный призёр чемпионата мира и Европы в команде.
Летом Сергей и Виолетта Бида выступили на чемпионате США без согласия России. Накануне стало известно, что их объявили в розыск.