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1 июля, 11:30

Трое покинувших РФ фехтовальщиков выступят на чемпионате в США

На чемпионате в США выступят покинувшие Россию и Белоруссию фехтовальщики. Сообщение об этом появилось на сайте Федерации фехтования США.

В заявлении сказано, что российским и белорусским фехтовальщикам можно участвовать в соревнованиях, если они соответствуют необходимым требованиям. В федерации указали, что в США могут проживать спортсмены из РФ и Белоруссии и нести пользу фехтованию в Штатах.

"При условии, что они осуждают действия России и Белоруссии и не проявляют принадлежности к России или Белоруссии на соревнованиях, этим лицам разрешается принимать участие в соревнованиях по фехтованию в США в соответствии с решением совета директоров США", — говорится в заявлении.

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Как сообщает портал Inside The Games, выступить на чемпионате в США могут трое россиян: шпажист Олег Кныш, вице-чемпион Олимпийских игр в Токио Сергей Бида и саблист Константин Лоханов.

Ранее Лайф рассказывал о том, что власти Чехии запретили российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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