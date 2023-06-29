Российским спортсменам запретили выступать на соревнованиях в Чехии

С соответствующим предложением выступило Министерство образования Чехии. Также правительство запретило чешским атлетам участвовать в соревнованиях, которые будут проходить на территории России. Когда запрет властей республики вступит в силу, не уточняется.

Лайф напоминает, что в марте текущего года МОК рекомендовал допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе. Но есть и другие условия: в участии откажут тем атлетам, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, для россиян и белорусов будет закрыто участие в командных соревнованиях. Также появилась информация, что МОК намерен допустить россиян на правах команды беженцев. Президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили в ответ предложил появиться на Играх на танках.