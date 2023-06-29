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29 июня, 14:30

Российским спортсменам запретили выступать на соревнованиях в Чехии

Власти Чехии запретили спортсменам из РФ выступать на соревнованиях в стране

Власти Чехии запретили российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны. Об этом сообщает Sport.cz со ссылкой на чешское правительство.

С соответствующим предложением выступило Министерство образования Чехии. Также правительство запретило чешским атлетам участвовать в соревнованиях, которые будут проходить на территории России. Когда запрет властей республики вступит в силу, не уточняется.

МОК опроверг слухи о допуске россиян до Олимпиады в статусе беженцев

МОК опроверг слухи о допуске россиян до Олимпиады в статусе беженцев

Лайф напоминает, что в марте текущего года МОК рекомендовал допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе. Но есть и другие условия: в участии откажут тем атлетам, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, для россиян и белорусов будет закрыто участие в командных соревнованиях. Также появилась информация, что МОК намерен допустить россиян на правах команды беженцев. Президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили в ответ предложил появиться на Играх на танках.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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