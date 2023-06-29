Российским спортсменам запретили выступать на соревнованиях в Чехии
Власти Чехии запретили спортсменам из РФ выступать на соревнованиях в стране
Власти Чехии запретили российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны. Об этом сообщает Sport.cz со ссылкой на чешское правительство.
С соответствующим предложением выступило Министерство образования Чехии. Также правительство запретило чешским атлетам участвовать в соревнованиях, которые будут проходить на территории России. Когда запрет властей республики вступит в силу, не уточняется.
Лайф напоминает, что в марте текущего года МОК рекомендовал допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе. Но есть и другие условия: в участии откажут тем атлетам, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, для россиян и белорусов будет закрыто участие в командных соревнованиях. Также появилась информация, что МОК намерен допустить россиян на правах команды беженцев. Президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили в ответ предложил появиться на Играх на танках.
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