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20 июня, 09:50

МОК опроверг слухи о допуске россиян до Олимпиады в статусе беженцев

Международный олимпийский комитет (МОК) опроверг информацию о том, что допустил российскую сборную до Олимпийских игр в Париже на правах команды беженцев. Об этом рассказали РИА "Новости" в пресс-службе организации.

"Вся ситуация не имеет под собой ни малейших оснований. Позиция МОК остаётся абсолютно неизменной", говорится в заявлении.

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Россия не отправит своих спортсменов на Олимпиаду в Париже на правах беженцев

Напомним, МОК рекомендовал допустить российских спортсменов до соревнований, но только в нейтральном статусе. Гражданам РФ и Белоруссии также запрещается участвовать в командных видах спорта. Также появилась информация, что МОК намерен допустить россиян на правах команды беженцев. Президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили в ответ предложил появиться на Играх на танках.

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Татьяна Миссуми
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