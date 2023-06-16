Россия не отправит своих спортсменов на Олимпиаду в Париже на правах беженцев
Министр спорта Матицын: Мы не одобрим участия спортсменов в Олимпиаде на правах беженцев
Министр спорта Олег Матыцин назвал неприемлемыми условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в качестве беженцев. Своим мнением он поделился с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам министра, российская сторона заинтересована в том, чтобы создавать новые форматы участия в спортивной жизни, не нарушая международного календаря. Матицын считает, что у российского спорта должна быть возможность развиваться даже в новых условиях.
"Но в таком формате это говорит о том, что иностранные партнёры хотят разрушения системы нашего национального спорта. Это неприемлемо. Думаю, ни одна федерация с ними не согласится", — приводит его слова "Матч ТВ".
Напомним, что МОК рекомендовал допустить российских спортсменов до соревнований, однако только в нейтральном статусе. Причём на этом условия не заканчиваются. Гражданам РФ и Белоруссии также запрещается участвовать в командных видах спорта. При этом политологи уверены, что подобная русофобия рано или поздно окончательно похоронит большой спорт.
ТАСС / AP / Adrienne Surprenant