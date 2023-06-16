Россия не отправит своих спортсменов на Олимпиаду в Париже на правах беженцев

Министр спорта Олег Матыцин назвал неприемлемыми условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в качестве беженцев. Своим мнением он поделился с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам министра, российская сторона заинтересована в том, чтобы создавать новые форматы участия в спортивной жизни, не нарушая международного календаря. Матицын считает, что у российского спорта должна быть возможность развиваться даже в новых условиях.