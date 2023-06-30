Россиянка Дарья Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Истбурне
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Россиянка Дарья Касаткина уверенно обыграла итальянку Камилу Джорджи в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истбурне. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу нашей соотечественницы.
В финале Касаткина встретится с американкой Мэдисон Киз, которая в другом полуфинале обыграла соотечественницу Коко Гауфф (6:3, 6:3). Решающий матч турнира в Истбурне станет для 26-летней Касаткиной 13-м финалом на соревнованиях WTA, на счету россиянки шесть титулов под эгидой организации.
Ранее российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Казахстана Александру Бублику в финале турнира в Галле (Германия). Матч закончился со счётом 6:3, 3:6, 6:3.