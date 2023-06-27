"Шёл за мной и кричал": Украинский тренер довёл до слёз белорусскую теннисистку

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, рассказала о травле со стороны украинского тренера. По её словам, после одного из матчей Женской теннисной ассоциации (WTA), когда спортсменка проиграла, он шёл за ней и злорадствовал над поражением, попутно обвиняя в СВО.

"Однажды тренер украинского игрока со смехом сказал мне: "Я рад, что ты проиграла". Я пошла в офис WTA, я плакала, как ребёнок, не могла говорить... Он шёл за мной и кричал, что я бросаю бомбы, а я чувствовала себя виноватой за то, чего не делала", — призналась она в интервью газете L'Equipe.