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26 декабря, 19:51

МВД России объявило в розыск уехавших в США фехтовальщиков Виолетту и Сергея Бида

Фехтовальщик Сергей Бида. Обложка © Getty Images / Elsa

Фехтовальщик Сергей Бида. Обложка © Getty Images / Elsa

МВД России объявило в розыск фехтовальщиков Виолетту и Сергея Бида. Информация свидетельствует из базы ведомства.

Указано, что пара разыскивается по статье Уголовного кодекса. Какой именно, не уточняется.

Сергей Бида является серебряным призёром Олимпиады в Токио в командном турнире. Его супруга Виолетта — призёр чемпионата мира и Европы – 2019. В этом году спортсмены переехали в США и сейчас живут в Калифорнии.

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Ранее Лайф сообщал, что с соревнований в Европе сбежал игрок украинского "Шахтёра" Александр Распутько. Спортсмен отправился в Россию, где намерен подать документы на получение паспорта. После побега футбольный клуб расторг контракт с Распутько.

Оксана Попова
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