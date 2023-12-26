МВД России объявило в розыск уехавших в США фехтовальщиков Виолетту и Сергея Бида
Фехтовальщик Сергей Бида. Обложка © Getty Images / Elsa
МВД России объявило в розыск фехтовальщиков Виолетту и Сергея Бида. Информация свидетельствует из базы ведомства.
Указано, что пара разыскивается по статье Уголовного кодекса. Какой именно, не уточняется.
Сергей Бида является серебряным призёром Олимпиады в Токио в командном турнире. Его супруга Виолетта — призёр чемпионата мира и Европы – 2019. В этом году спортсмены переехали в США и сейчас живут в Калифорнии.
Ранее Лайф сообщал, что с соревнований в Европе сбежал игрок украинского "Шахтёра" Александр Распутько. Спортсмен отправился в Россию, где намерен подать документы на получение паспорта. После побега футбольный клуб расторг контракт с Распутько.