МВД объявило в розыск бежавшего в Израиль экс-начальника Главного управления СКР
В Москве заочно арестовали адвоката Фургала Довгия по делу о мошенничестве
Дмитрий Довгий. Обложка © ТАСС / Алексей Филиппов
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего начальника ГСУ СК РФ Дмитрия Довгия, адвоката экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу о мошенничестве. Об этом заявили в пресс-службе инстанции.
"Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довгия Дмитрия — ранее судимый адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьями УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Мошенничество", — отметили там.
В суде добавили, что избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — с момента экстрадиции Довгия на территорию РФ или его задержания в стране. По сведениям журналистов, сейчас Довгий находится в Израиле. С 2021 года он является адвокатом Фургала, которого в феврале 2023 года приговорили к 22 годам колонии по делу об организации заказных убийств.
Напомним, после ареста Фургала в 2020 году в Хабаровском крае прошли массовые беспорядки, а мать убитого Романа Сандалова заявила Лайфу, что для неё суд над экс-губернатором — это настоящая награда за долгие годы борьбы за справедливость. Подробнее о деле Фургала Лайф писал здесь, здесь и здесь.