МВД объявило в розыск бежавшего в Израиль экс-начальника Главного управления СКР

"Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довгия Дмитрия — ранее судимый адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьями УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Мошенничество", — отметили там.

В суде добавили, что избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — с момента экстрадиции Довгия на территорию РФ или его задержания в стране. По сведениям журналистов, сейчас Довгий находится в Израиле. С 2021 года он является адвокатом Фургала, которого в феврале 2023 года приговорили к 22 годам колонии по делу об организации заказных убийств.