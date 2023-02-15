Защита обжаловала приговор Фургалу по делу о заказных убийствах

Защита обжаловала приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу о покушении на жизнь одного предпринимателя и заказных убийствах двух бизнесменов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Была подана краткая апелляционная жалоба, чтобы не пропустить срок обжалования. Мы ждём полный протокол для его изучения, он ещё не готов. Мы имеем дело с судом присяжных, мы можем обжаловать приговор только по его процессуальным нарушениям, для этого нужен протокол", — приводит агентство слова адвокатов.