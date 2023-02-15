Защита обжаловала приговор Фургалу по делу о заказных убийствах
Защита обжаловала приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу о покушении на жизнь одного предпринимателя и заказных убийствах двух бизнесменов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Была подана краткая апелляционная жалоба, чтобы не пропустить срок обжалования. Мы ждём полный протокол для его изучения, он ещё не готов. Мы имеем дело с судом присяжных, мы можем обжаловать приговор только по его процессуальным нарушениям, для этого нужен протокол", — приводит агентство слова адвокатов.
А в пятницу защита Фургала потребовала отменить приговор, поскольку "он был оглашён с нарушениями". По словам адвоката Александра Старцева, вердикт озвучили "от имени судьи, а не Российской Федерации, как того требует закон".
После ареста Фургала в 2020 году в Хабаровском крае прошли массовые беспорядки, а мать убитого Романа Сандалова заявила Лайфу, что для неё суд над экс-губернатором — это настоящая награда за долгие годы борьбы за справедливость. Подробнее о деле Фургала Лайф писал здесь, здесь и здесь.
ТАСС / Сергей Карпухин