Головин пообещал "без вариантов" вернуться в Россию по окончании карьеры в "Монако"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин изъявил желание по окончании карьеры вернуться на родину. Заявление прозвучало в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. По словам 27-летнего спортсмена, в России живут его родные, друзья и знакомые, и это — один из важнейших факторов для Головина, если речь заходит о том, где ему жить.

"Я точно хочу жить в России. Как бы я уже хорошо ни адаптировался здесь, мне всё равно нравится в своей стране. Думаю, по-любому, это только Россия, без вариантов", — заявил футболист.