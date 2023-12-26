Регион

Уведомления отключены

26 декабря, 11:05

Головин пообещал "без вариантов" вернуться в Россию по окончании карьеры в "Монако"

Полузащитник "Монако" Головин: Я точно хочу жить в России, без вариантов

Россиянин Александр Головин играет за "Монако". Фото © Panoramic via ZUMA Press

Россиянин Александр Головин играет за "Монако". Фото © Panoramic via ZUMA Press

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин изъявил желание по окончании карьеры вернуться на родину. Заявление прозвучало в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. По словам 27-летнего спортсмена, в России живут его родные, друзья и знакомые, и это — один из важнейших факторов для Головина, если речь заходит о том, где ему жить.

"Я точно хочу жить в России. Как бы я уже хорошо ни адаптировался здесь, мне всё равно нравится в своей стране. Думаю, по-любому, это только Россия, без вариантов", — заявил футболист.

Головин с 2018 года выступает за "Монако". Контракт рассчитан до 2026 года. До перехода в зарубежный клуб полузащитник сделал карьеру в московском ЦСКА и по итогам сезона 2017/18 вошёл в список лучших молодых игроков Лиги Европы. На его счету было два забитых мяча в пяти матчах плей-офф. В конце того же чемпионата Головина признали лучшим игроком ЦСКА в сезоне.

Александр Головин признан лучшим футболистом "Монако" третий раз подряд
Александр Головин признан лучшим футболистом "Монако" третий раз подряд

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные РФ от участия в международных соревнованиях. В этом году российская национальная команда провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Катаром, Камеруном, Кенией и Кубой. На днях стало известно, что сборные России и Сербии по футболу договорились о матче в 2024 году. Украина, разумеется, возмутилась и потребовала отменить встречу.

Марина Калегина
  • Новости
  • Александр Головин
  • ФК Монако
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров