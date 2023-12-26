Головин пообещал "без вариантов" вернуться в Россию по окончании карьеры в "Монако"
Полузащитник "Монако" Головин: Я точно хочу жить в России, без вариантов
Россиянин Александр Головин играет за "Монако". Фото © Panoramic via ZUMA Press
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин изъявил желание по окончании карьеры вернуться на родину. Заявление прозвучало в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. По словам 27-летнего спортсмена, в России живут его родные, друзья и знакомые, и это — один из важнейших факторов для Головина, если речь заходит о том, где ему жить.
"Я точно хочу жить в России. Как бы я уже хорошо ни адаптировался здесь, мне всё равно нравится в своей стране. Думаю, по-любому, это только Россия, без вариантов", — заявил футболист.
Головин с 2018 года выступает за "Монако". Контракт рассчитан до 2026 года. До перехода в зарубежный клуб полузащитник сделал карьеру в московском ЦСКА и по итогам сезона 2017/18 вошёл в список лучших молодых игроков Лиги Европы. На его счету было два забитых мяча в пяти матчах плей-офф. В конце того же чемпионата Головина признали лучшим игроком ЦСКА в сезоне.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные РФ от участия в международных соревнованиях. В этом году российская национальная команда провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Катаром, Камеруном, Кенией и Кубой. На днях стало известно, что сборные России и Сербии по футболу договорились о матче в 2024 году. Украина, разумеется, возмутилась и потребовала отменить встречу.