Украина призвала ФИФА и УЕФА отменить матч России и Сербии в 2024 году в Москве
Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала отменить товарищеский матч сборных России и Сербии, который намечен на 21 марта 2024 года и должен пройти на московском стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. Соответствующее обращение к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) УАФ разместила на своём сайте.
"Мы ценим понимание и сотрудничество каждого из вас и просим принять соответствующие меры по предотвращению жестов поддержки РФ путём привлечения её команд к международным матчам", — отметили в ассоциации.
С просьбой отказаться от матча УАФ обратилась и к Футбольному союзу Сербии. Там ранее заявляли, что уже получено разрешение УЕФА провести игру.
Как писал Лайф, о том, что сборные России и Сербии по футболу договорились о матче в 2024 году, 20 декабря сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Позже информацию подтвердил генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович. Таким образом, национальная команда РФ проведёт первый за два года матч с европейцами.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин