Украина призвала ФИФА и УЕФА отменить матч России и Сербии в 2024 году в Москве

Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала отменить товарищеский матч сборных России и Сербии, который намечен на 21 марта 2024 года и должен пройти на московском стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. Соответствующее обращение к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) УАФ разместила на своём сайте.

"Мы ценим понимание и сотрудничество каждого из вас и просим принять соответствующие меры по предотвращению жестов поддержки РФ путём привлечения её команд к международным матчам", — отметили в ассоциации.

С просьбой отказаться от матча УАФ обратилась и к Футбольному союзу Сербии. Там ранее заявляли, что уже получено разрешение УЕФА провести игру.