Официально: Сборная России проведёт первый матч с европейской командой за два года

Сборные России и Сербии по футболу запланировали в 2024 году провести товарищеский матч команд. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Договорились с сербами. В следующем году проведём товарищеский матч в России. Согласование от УЕФА получили. Но дальше может быть что угодно", — отметил он в беседе с журналистами.

По мнению Дюкова, играть можно с разными государствами, однако матчи надо проводить в РФ — в регионах, где любят футбол. Кроме того, президент РФС призвал стремиться к тому, чтобы во время игр были заполнены трибуны. При этом он подчеркнул, что не может гарантировать, что "сербы обязательно приедут", но "контракт подписан".