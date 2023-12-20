Официально: Сборная России проведёт первый матч с европейской командой за два года
Дюков: Сборные России и Сербии по футболу договорились о матче в 2024 году
Сборные России и Сербии по футболу запланировали в 2024 году провести товарищеский матч команд. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
"Договорились с сербами. В следующем году проведём товарищеский матч в России. Согласование от УЕФА получили. Но дальше может быть что угодно", — отметил он в беседе с журналистами.
По мнению Дюкова, играть можно с разными государствами, однако матчи надо проводить в РФ — в регионах, где любят футбол. Кроме того, президент РФС призвал стремиться к тому, чтобы во время игр были заполнены трибуны. При этом он подчеркнул, что не может гарантировать, что "сербы обязательно приедут", но "контракт подписан".
Ранее СМИ сообщили, что сборная России по футболу может сыграть с Сербией в марте в Петербурге. Для подопечных Валерия Карпина это будет первый матч против европейской команды за два года.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные РФ от участия в международных соревнованиях. В этом году российская национальная команда провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Катаром, Камеруном, Кенией и Кубой. Отметим, что в сентябре 2023-го сборную поделили на две части — в одну из групп вошли игроки возрастом до 23 лет — футболисты играли с олимпийской сборной Египта.
Агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин